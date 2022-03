Weniger Kaiserschnitte: Trend zur «natürlichen Geburt»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Kaiserschnittentbindungen ist in Nordrhein-Westfalen seit Jahren rückläufig und hat 2020 mit 29,5 Prozent der Krankenhausgeburten den niedrigsten Stand seit 2005 erreicht. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mit. Es gebe seit einiger Zeit einen Trend zur natürlichen Geburt bei den Frauen, sagte die Oberärztin an der Klinik für Frauenheilkunde der Universitätsklinik Essen, Antonella Iannaccone. Zugleich werde aber auch von ärztlicher Seite unter anderem wegen der OP-Risiken des Kaiserschnitts verstärkt zur natürlichen Geburt geraten, wenn medizinisch nichts dagegen spreche.

Von dpa