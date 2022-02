Weniger Frauen in Führungspositionen in NRW-Staatskanzlei

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei hat sich der Anteil an Frauen in leitenden Positionen in den vergangenen Jahren verringert. Das geht aus einem Bericht von Staatskanzleichef Nathanael Liminski (CDU) an den Hauptausschuss des Düsseldorfer Landtags hervor. Das Thema steht dort an diesem Donnerstag auf der Agenda.

Von dpa