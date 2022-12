Weltweite Brieftaubenszene trifft sich in Dortmund

Besonders schöne und schnelle Vögel stehen an diesem Wochenende in Dortmund bei der Deutschen Brieftauben-Ausstellung im Mittelpunkt. Messe und Brieftaubenverband erwarteten rund 130 Aussteller und 10.000 Besucher aus aller Welt zu der zweitägigen Fachschau. Präsentiert wurden auch spezielle Transportfahrzeuge. Es geht laut Veranstaltern um wissenschaftliche Fragen, Fütterung, Taubenschlagbau und Themen rund um Wettflüge.

Tauben sitzen in der Messehalle in Käfigen.

Am Samstag sei die Tauben-Schau schon sehr zufriedenstellend angelaufen, sagte Harald Herbach, Präsidiumsmitglied des Brieftaubenverbands. In der Messe tummelten sich bereits am Morgen zahlreiche Brieftauben-Fans.

Bei der laut Veranstalter weltgrößten Brieftauben-Ausstellung könnten bis Sonntag etwa 1000 Brieftauben begutachtet werden. Darunter sind den Angaben zufolge in der «Ausstellung der Superstars» auch die knapp 40 besten Vögel Deutschlands, die erfolgreich an der diesjährigen Brieftauben-Olympiade in Rumänien teilgenommen hatten. Außerdem würden in einem Schönheitswettbewerb die schönsten Männchen und Weibchen präsentiert, sagte Herbach.

Auf der größten Publikums-Taubenauktion Europas sollen zudem 64 internationale und deutsche Top-Brieftauben versteigert werden. Der Erlös komme dem Förderverein des Verbandes und in Not geratenen Mitgliedern zugute, sagte Herbach.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sei die Veranstaltung für die internationale Szene und die rund 25.000 Mitglieder des Verbands Deutscher Brieftaubenzüchter ein «absolutes Highlight», hieß es zum Start.

Das Brieftaubenwesen war im März auf die Liste des immateriellen Unesco-Kulturerbes gesetzt worden. Dennoch bleibt der sportliche Einsatz von Brieftauben umstritten. Kritiker sehen die Vögel bei Wettflügen erheblichen Stress ausgesetzt.