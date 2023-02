Weltkriegsbombe in Leverkusen-Opladen erfolgreich entschärft

Leverkusen (dpa/lnw)

Die am Samstagmittag in Leverkusen gefundene Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist erfolgreich entschärft worden. Dies teilte die Stadt Leverkusen am späten Abend mit. «Die Sperrungen bleiben noch rund 30 Minuten bestehen, bis die Bombe verladen ist», hieß es weiter.

Von dpa