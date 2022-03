Weiterer Ausfall beim BVB: Vorzeitiges Saison-Aus für Tigges

Dortmund (dpa)

Für den Dortmunder Fußball-Profi Steffen Tigges ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat sich der 23 Jahre alte Angreifer im Training am Mittwochnachmittag ohne Gegner-Einwirkung eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen. Deshalb muss er sich in den kommenden Tagen einem operativen Eingriff unterziehen. In der bisherigen Saison kam Tigges beim Bundesliga-Zweiten nicht zuletzt aufgrund der wiederholten Ausfallzeiten von Sturmkollege Erling Haaland in 15 Pflichtspielen zum Einsatz.

Von dpa