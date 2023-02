Weitere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Tarifstreit zwischen Beschäftigen im Öffentlichen Dienst und kommunalen Arbeitgebern haben am Mittwoch Mitarbeiter in den kommunalen Verwaltungen die Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks betrafen die Stadtverwaltungen in Oberhausen, Essen und Duisburg. Arbeitsniederlegungen waren auch für die Verwaltungen in Bochum, Remscheid und Solingen geplant.

Von dpa