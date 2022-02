Weitere Sturm- und Orkanböen in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen bleibt es stürmisch. Vor allem am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag kann es teilweise zu Orkanböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Der Sonntag werde regnerisch bei Höchsttemperaturen von neun bis zwölf Grad. Es ist mit starken Böen sowie Sturmböen im Bergland zu rechnen. Bis in die Nacht hinein kommt es teils zu Gewittern und auch zu Orkanböen. Laut DWD werden diese jedoch vermutlich «nicht ganz so heftig» wie bei den Stürmen der vergangenen Tage. Im Bergland werden Schnee und Glätte bei bis zu minus zwei Grad erwartet.

Von dpa