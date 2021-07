Weitere Personalentscheidungen beim FC Schalke 04

Bundesligaabsteiger FC Schalke 04 hat für die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zwei weitere Personalentscheidungen getroffen. Der bisherige Sportkoordinator Rene Grotus wird von sofort an Referent Sport und soll auch Vorstand Sport Peter Knäbel unterstützen. Aus dem administrativen Bereich des Nachwuchsleistungszentrum Knappenschmiede wechselt der ehemalige Schalker Jugendspieler Mario Grevelhörster in den Lizenzspielerbereich und ist zukünftig als Team-Manager tätig. Dies teilte der Club am Mittwoch mit.