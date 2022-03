Weiter frühlingshaft in NRW: Viel Sonne auch am Wochenende

Essen (dpa/lnw)

Sonnig, trocken und frühlingshaft warm: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen weiter auf freundliches Wetter freuen. Auch am Wochenende bleibe es in weiten Teilen des Landes sonnig bis heiter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Donnerstag gebe es den gesamten Tag über Sonnenschein - bei milden Temperaturen von maximal 17 bis 20 Grad und schwachem Wind. Ähnlich sei das Wetter auch am Freitag. In den Nächten sinken die Temperaturen laut DWD allerdings auf fünf bis null Grad. Auch leichter Frost sei möglich.

Von dpa