Wein-Dieb schlägt Tankstellen-Kassierer mit Flasche nieder

Ahlen (dpa/lnw)

Ein rabiater Dieb hat einen aufmerksamen Tankstellen-Mitarbeiter mit einer erbeuteten Weinflasche niedergeschlagen. Das Opfer musste ins Krankenhaus, der Täter konnte flüchten. Am späten Freitagabend hatte der Mann in einer Tankstelle in Ahlen (Kreis Warendorf) zwei Flaschen Wein aus dem Kühlregal genommen und war rausgegangen ohne zu bezahlen. Der 51-jährige Angestellte verfolgte den Mann und konnte ihn an der Tankstellenausfahrt stellen. Als er versuchte, den Dieb festzuhalten, schlug dieser mit einer der erbeuteten Flaschen gegen den Kopf des Mannes und floh.

Von dpa