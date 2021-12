Weihnachtsbaum zum Advent: Guter Verkaufsstart für Erzeuger

Draußen ist es dunkel, innen strahlt die Lichterkette am grünen Tannenbaum: Menschen in NRW haben sich dieses Jahr besonders früh einen Weihnachtsbaum ins Haus geholt. Die Erzeuger vermuten, dass die Pandemie dabei eine Rolle spielt.

In einigen Wohnzimmern steht er bereits: Nach Einschätzung der Erzeuger haben viele Menschen in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr ihren Weihnachtsbaum früher gekauft als in den Vorjahren. «Der Start war besser als all die Jahre zuvor. Wir hatten einen sehr guten Abverkauf zum Adventsbeginn», sagte Eberhard Hennecke, Vorsitzender der Fachgruppe Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger im Landesverband Gartenbau NRW. Hennecke vermutet, dass der frühe Kauf auch mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen zusammenhängt. «Wir werden über Weihnachten zu Hause bleiben müssen, keine großen Reisen machen», sagte er. «Da holen sich viele früher einen Baum.»

Auch seine Kollegen aus anderen Bundesländern hätten dieses Jahr ähnliche Erfahrungen gemacht. Nach einem guten Start zur Adventszeit sei der Verkauf nun aber wieder etwas ins Stocken geraten. Um das Geschäft bangen die Erzeuger laut Hennecke aber nicht. «Letztes Jahr war der Weihnachtsbaum bei vielen auf mehr Interesse gestoßen und das setzt sich dieses Jahr fort», sagte er. «Wir hoffen, das Ergebnis des letzten Jahres wieder zu erreichen.» 2020 seien bereits drei bis vier Prozent mehr Weihnachtsbäume als üblich verkauft worden. Deutschlandweit werden laut Verband jedes Jahr etwa 23 Millionen Bäume verkauft.