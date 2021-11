Weichenstörung in Köln: Haltausfälle in Köln und Bonn

Köln/Bonn (dpa/lnw)

Bahnreisende, deren Strecke über Köln oder Bonn führt, müssen sich am Montagmorgen auf Verzögerungen einstellen. Wegen einer Weichenstörung im Bereich Köln-West müssten derzeit mehrere Halte im Fernverkehr entfallen, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Alle ICE-Züge von Köln in Richtung Koblenz würden umgeleitet und hielten nicht am Hauptbahnhof Bonn. Stattdessen gebe es einen Ersatzstopp in Bonn-Beuel.

Von dpa