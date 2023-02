Weiberfastnacht: Studentenviertel in Köln abgeschlossen

Wegen zu großen Andrangs von Feiernden zu Beginn des Straßenkarnevals hat die Stadt Köln am Donnerstag das Zülpicher Viertel gesperrt. Feiernde wurden aufgerufen, Ausweichflächen zu nutzen. Das Studentenviertel mit seinen Bars und Kneipen übt im Karneval seit langem eine große Anziehungskraft vor allem auf junge Leute aus.

Eine Menschenmenge wartet am Eingang zum Zülpicher Viertel auf Einlass.

Mit Weiberfastnacht begann am Donnerstag in den rheinischen Karnevalshochburgen die «fünfte Jahreszeit». Erstmals seit drei Jahren können die Karnevalisten wieder ohne Corona-Einschränkungen feiern. Vor allem in Köln wurden viele Zehntausende Besucher von auswärts erwartet. Die Polizei war dort mit mehr als 2000 Beamtem im Einsatz.