Wegen Lärm: Aachen gegen Ausbau des Flughafens Lüttich

Aachen (dpa/lnw)

Der Rat der Stadt Aachen hat sich am Mittwoch einhellig gegen den geplanten Ausbau des Flughafens im 45 Kilometer entfernten Lüttich in Belgien ausgesprochen. Der Frachtflughafen Lüttich-Bierset gehöre mit über einer Million Tonnen abgewickelter Luftfracht im Jahr 2019 zu den größten Frachtflughäfen Europas, heißt es in der Resolution, die nach Angaben einer Stadtsprecherin am Abend vom Rat verabschiedet wurde.

Von dpa