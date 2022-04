Wegen Krieg: Keine Kennzeichen mehr mit Buchstaben Z

Herford (dpa/lnw)

Kennzeichen mit dem Buchstaben Z werden im Kreis Herford nicht mehr an Autobesitzer oder Fahrzeughändler ausgegeben. Das hat die Zulassungsstelle entschieden, wie ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Hintergrund ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Der in weißer Farbe aufgemalte Buchstabe Z ist auf zahlreichen russischen Panzern und Militärfahrzeugen zu sehen. Nach Angaben des Kreises sind nur Wunschkennzeichen mit einem einzelnen Buchstaben betroffen. Kombinationen mit einem Z seien weiterhin möglich.

Von dpa