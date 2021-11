Wegen Corona: Spiel des SC Magdeburg gegen Lübbecke abgesagt

Magdeburg (dpa)

Die für Sonntagnachmittag geplante Partie in der Handball-Bundesliga zwischen Tabellenführer SC Magdeburg und TuS N-Lübbecke ist am Samstagabend kurzfristig abgesagt worden. Grund dafür ist ein Corona-Ausbruch bei den Elbestädtern. Insgesamt seien sechs Personen mit schwachen und mäßigen Symptomen in häuslicher Quarantäne, hieß es in einer am Samstagabend verbreiteten Mitteilung.

Von dpa