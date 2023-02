Wechselhaftes Wetter und Regen in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Wechselhaftes Wetter und auch etwas Regen erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet neblig-trüb und gebietsweise mit Nebel mit Sichtweisen unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Zudem kommt es in den Morgenstunden insbesondere in der Eifel vereinzelt zu leichtem Frost.

Von dpa