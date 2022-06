Wechselhaftes, regnerisches Wetter in NRW

Offenbach (dpa/lnw)

In den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit wechselhaftem und regnerischem Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch ziehen nach einem aufgelockerten Mittag dichtere Wolken und Schauer aus dem Westen auf, teilte der DWD in Offenbach am Morgen mit. Vereinzelte Gewitter seien nicht auszuschließen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, in Hochlagen bei rund 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sollen die Niederschläge nachlassen, die Tiefstwerte liegen bei 13 bis zehn Grad.

Von dpa