WDR überträgt Adventskonzert des Landes NRW aus Bonn

Das traditionelle Adventskonzert des Landes Nordrhein-Westfalen im Bonner Münster wird am Samstagabend (20.15 Uhr) live im WDR Fernsehen übertragen. Gastgeber sind Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und WDR-Intendant Tom Buhrow, wie die Staatskanzlei und der Sender mitteilten. Das WDR Funkhausorchester gestaltet das Konzert zusammen mit dem Vokalensemble Kölner Dom, dem Kölner Domchor sowie der ukrainischen Violinistin Diana Tishchenko und der russischen Sopranistin Olga Peretyatko.

«Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir Kunst und Kultur. Musik schafft Gemeinsamkeit und Zusammenhalt, Musik schenkt Hoffnung. Sie verbindet und überwindet Grenzen in unseren Köpfen und Herzen», sagte Wüst. Die 500 geladenen Gäste in der Basilika wie auch die TV-Zuschauer könnten sich auf einen «hochklassigen musikalischen Abend» freuen. Auf dem Programm stehen den Angaben nach stimmungsvolle Arien, festliche Orchesterwerke und bekannte Weihnachtslieder.