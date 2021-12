Watzke: Kein Mentalitätsproblem beim BVB

Berlin (dpa)

Für Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist die Mentalität des BVB-Teams in «diesem Jahr nicht das Problem». Die Mannschaft habe sich in dieser Saison oft «in Spiele reingekämpft» und diese auch gewonnen, sagte der 62-Jährige am Sonntag beim TV-Sender Bild mit Blick auf das 2:3 der Dortmunder am Samstagabend bei Hertha BSC. «Wir müssen schauen, dass wir unter diesem Druck, immer mit den Bayern gemessen zu werden, nicht scheitern. Wir müssen auf uns gucken.»

Von dpa