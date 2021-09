Watzke hält Haaland-Wechsel nicht für ausgemachte Sache

München (dpa)

Hans-Joachim Watzke sieht einen Vereinswechsel von Erling Haaland zum Ende dieser Saison nicht als ausgemachte Sache. «Es ist noch nicht entschieden, ob er im Sommer wirklich geht», sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Sonntag im «Doppelpass» bei Sport1 ungeachtet der anhaltenden Meldungen über eine Ausstiegsklausel für den Norweger in Höhe von 75 Millionen Euro. Ob diese Klausel für das kommende Jahr wirklich existiert, wollte Watzke nicht kommentieren: «Ich habe noch niemals in meinem Leben über Vertragsinhalte von Spielern geredet.»

Von dpa