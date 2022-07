Watzke: Bayern auch ohne Lewandowski zum Titel-Favoriten

Bad Ragaz (dpa)

Der FC Bayern München hat nach Einschätzung von Hans-Joachim Watzke auch nach dem Abgang von Robert Lewandowski nichts an Qualität eingebüßt. «Mit diesen Neuzugängen ist Bayern München Topfavorit Nummer eins. Sie verlieren in Lewandowski zwar einen außergewöhnlichen Spieler, bekommen aber in Mané und de Ligt zwei außergewöhnliche dazu», sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit Bezug auf den Titelkampf in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga.

Von dpa