Wasserrohrbruch: Keller von Seniorenresidenz überflutet

Nach dem Bruch einer Hauptwasserleitung im Essener Stadtteil Steele sind am Donnerstag Keller und Schwimmbad einer Seniorenresidenz überflutet worden. Die Feuerwehr war nach ihren Angaben mehrere Stunden mit dem Abpumpen beschäftigt, unterstützt vom Technischen Hilfswerk. Verletzt wurde niemand.

Die unter einer Hauptstraße verlaufende Leitung mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern war am Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache geborsten. In der Folge wurden Teile der Fahrbahn unterspült, wie ein Stadtwerke-Sprecher am Donnerstag sagte. Das Rohr soll nun auf einer Länge von zwölf Metern ausgetauscht werden. Die Reparaturarbeiten würden mehrere Tage dauern.