Wasserleiche an der Ruhr identifiziert: kein Verbrechen

Essen (dpa/lnw)

Die vor knapp einer Woche in der Ruhr in Essen gefundene Wasserleiche ist identifiziert: Es handelt sich um eine wochenlang vermisste 41-Jährige Essenerin, die zuletzt Mitte Mai abends ganz in der Nähe der späteren Fundstelle gesehen worden war.

