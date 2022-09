Waschmaschine und Trockner für FCK-Fußballerinnen

Frankfurt/Main (dpa)

Christian Keller hat als Geschäftsführer des 1. FC Köln in einer seiner ersten Amtshandlungen eine Waschmaschine und einen Trockner anschaffen lassen - für die Bundesliga-Fußballerinnen seines Clubs. Dies berichtete der 43-Jährige beim Kongress «FFFF 27-Forum - Frauen im Fußball» des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag in Frankfurt/Main.

Von dpa