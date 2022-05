Warnstreiks: Verdi-Chef Werneke kommt nach Gelsenkirchen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem bundesweiten Streik- und Aktionstag der Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten in der Vorwoche erhöht die Gewerkschaft Verdi weiter den Druck auf die Arbeitgeber. Für Mittwoch (10.30 Uhr) ist in Gelsenkirchen eine landesweite Kundgebung geplant. Hauptredner ist der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke. Wie ein Gewerkschaftssprecher der dpa am Montag mitteilte, werden rund 8000 Teilnehmende zu der Demo auf dem Heinrich-König-Platz erwartet.

Von dpa