Warnstreiks in NRW gehen weiter: Krankenhäuser betroffen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen gehen weiter. Am Montagmorgen legten Beschäftigte von drei Krankenhäusern in Essen für einen Tag die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft erwartete dort bei einer Kundgebung etwa 100 Warnstreikende. «Die Beschäftigten der Krankenhäuser haben eine hohe Arbeitsbelastung, die Corona-Folgen sind noch nicht überstanden», sagte Gewerkschaftssekretär Björn Jadzinski. Die Menschen bräuchten Wertschätzung, «und dazu gehört auch eine vernünftige Bezahlung». Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld, um die Jobs attraktiver zu machen und den Personalmangel zu lindern.

Wie bei Arbeitsniederlegungen an Krankenhäusern üblich gab es für Montag sogenannte Notdienstvereinbarungen, um die Versorgung schwerer Fälle während des Arbeitskampfes sicherzustellen.

Auch in anderen Teilen des öffentlichen Dienstes hatte Verdi zum Wochenauftakt zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, etwa in der Stadtverwaltung Gütersloh. Am Dienstag wird der Nahverkehr aller Voraussicht nach betroffen sein, etwa in Aachen, Köln, Mülheim an der Ruhr und in Essen.

Die Kommunalen Arbeitgeber lehnen die Forderungen von Verdi in Nordrhein-Westfalen als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Warnstreiks im Nahverkehr, in Kitas und Müllentsorgungsbetrieben hatte es in NRW bereits Ende der vergangenen Woche gegeben.