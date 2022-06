Warnstreiks in der Stahlindustrie gestartet

Salzgitter (dpa/lni)

Nach ersten Arbeitsniederlegungen in der Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen hat auch in Niedersachsen ein Warnstreik begonnen. Am Morgen legten die ersten rund 200 Beschäftigen der Salzgitter AG die Arbeit nieder, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch sagte. Am Vormittag kamen nach Gewerkschaftsangaben rund 3000 Teilnehmer zu der Aktion in Salzgitter-Watenstedt zusammen.

Von dpa