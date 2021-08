Warmes Sommerwetter am Wochenende in NRW erwartet

In Nordrhein-Westfalen soll es auch in den kommenden Tagen hochsommerlich werden. Am Freitag werden 25 Grad im Nordwesten und bis zu 29 Grad im Südosten des Landes erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu werde es überwiegend sonnig. Am Abend können sich die Wolken verdichten. Es bleibt aber trocken.

Am Samstag erwartet der DWD einen minimalen Temperaturrückgang. Die Höchstwerte erreichen zwischen 23 Grad im Münsterland und 26 Grad im Rheinland. Niederschlag soll es keinen geben.

Der Sonntag soll laut Vorhersage heiter bis wolkig werden. Der Süden kann mit längeren Sonnenanteilen rechnen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad bleibt es trocken. Zum Start der nächsten Woche kommt dann voraussichtlich schauerartiges Wetter zurück nach NRW.