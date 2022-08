Walter vor Bielefeld-Gastspiel: Brauchen Wucht und Energie

Hamburg (dpa/lno)

HSV-Trainer Tim Walter geht trotz des Fehlstarts von Arminia Bielefeld mit großem Respekt in das Gastspiel beim Bundesliga-Absteiger. «Jeder, der da schon mal gespielt hat, weiß, wie schwer es da ist und was auf einen zukommt», sagte der Coach des Hamburger SV am Donnerstag. Auf der Alm gehe es am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga «um Wucht und Energie, nur dann können wir dort bestehen. Es wird sehr schwer, auch wenn die Arminia nach drei Ligaspielen noch nicht gepunktet hat», fügte der 46-Jährige hinzu.

Von dpa