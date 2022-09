Wahlbeteiligung bei NRW-Wahl bei 55,5 Prozent

Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 15. Mai 2022 haben nur 55,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das waren fast zehn Prozentpunkte weniger als fünf Jahre zuvor (2017: 65,2 Prozent), wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) nach Auswertung aller Daten zur Wahl am Montagmorgen mitteilte.

Dabei gab es laut IT.NRW regional starke Unterschiede. Die anteilig wenigsten Wahlberechtigten gingen mit 43,9 Prozent im sauerländischen Werdohl (Märkischer Kreis) an die Wahlurnen. Mit 72,0 Prozent war in Monschau nahe der belgischen Grenze die Wahlbeteiligung landesweit am höchsten.

Der Anteil der Briefwahl hat sich laut Statistik im Vergleich zu 2017 nahezu verdoppelt. 2022 stimmten 47,1 Prozent der Wähler per Brief ab, fünf Jahre zuvor lag der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler bei 24,8 Prozent.