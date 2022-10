Wärme aus der Tiefe: NRW mit klimafreundlicher Geothermie

Düsseldorf (dpa/lnw)

Erdwärme soll künftig einen zentralen Beitrag zu einer klimafreundlicheren Wärmeversorgung leisten. Auch Nordrhein-Westfalen bereitet den Einstieg in die Nutzung von Tiefengeothermie vor. NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) informierte sich am Mittwoch über technische Möglichkeiten bei der Suche nach klimafreundlicher Wärme aus der Tiefe. In Düsseldorf erprobte die Ministerin einen bei solchen Messungen eingesetzten Vibro-Truck.

Von dpa