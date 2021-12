Vorerst sonnig und kalt: Wetter an Weihnachten unsicher

Essen (dpa/lnw)

Das trübe und milde Wetter in Nordrhein-Westfalen dürfte in der neuen Woche vorerst vorbei sein. Ab Montag ziehe eine trockene Kaltluft nach NRW, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Zum Start der Weihnachtswoche sei es vielfach sonnig und kalt. Im Rheinland erreichen die Temperaturen maximal sieben Grad, in Ostwestfalen drei Grad.

Von dpa