Vorbereitungen für Weihnachtsmärkte laufen

Trotz der andauernden Corona-Pandemie soll es in diesem Jahr nach dem Willen der Veranstalter wieder Weihnachtsmärkte geben. In vielen NRW-Städten laufen bereits die Planungen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Wir gehen davon aus, dass der Markt stattfinden kann», sagte etwa eine Sprecherin des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom. «Wie und unter welchen Bedingungen, weiß jetzt allerdings noch keiner.» Auch in Dortmund, Düsseldorf, Aachen und Bochum äußerten sich die Betreiber vorsichtig optimistisch. Im vergangenen Jahr waren Weihnachtsmärkte wegen der Pandemie abgesagt worden.