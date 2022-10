Vorbeifahrendes Auto reißt Frau zu Boden: Schwer verletzt

Werl (dpa/lnw)

Eine 64-jährige Frau ist an einem Straßenrand in Werl-Büderich (Kreis Soest) von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Wie die Polizei mitteilte, stand die Frau am Samstagabend neben ihrem geparkten Wagen, als ein 79-jähriger Autofahrer die Passantin mit seinem Fahrzeug erfasste.

Von dpa