Vor dem Wetterwechsel genießt NRW noch mal Sonne pur

Das Wetter schlägt um. Ab Sonntag zieht mehr und mehr Bewölkung in NRW auf, die Meteorologen erwarten Gewitter und Starkregen. Also genossen die Menschen in NRW am Samstag noch einmal Sonne pur und blauen Himmel.

Am Tag vor dem erwarteten Wetterumschwung zog es die Menschen in Nordrhein-Westfalen nochmals in Scharen ins Freie. Schwimmbäder, Biergärten, Badeseen oder auch Innenstädte waren am Samstag bei teils strahlend blauem Himmel, Sonne pur und Temperaturen über 30 Grad wie schon an den vergangenen Wochenenden proppenvoll. Kühle Getränke und Eiscreme standen bei Groß und Klein gewohnt hoch im Kurs, aber auch Deftiges wie eine Bratwurst auf die Hand wurde nachgefragt.

Das Vergnügen soll aber laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ab Sonntag vorerst ein Ende haben. Demnach verdichtet sich im Verlauf des Tages aus Südwesten die Bewölkung. Es bleibt aber noch weitestgehend trocken. Nur im äußersten Westen und über dem südwestlichen Bergland bilden sich stellenweise Quellwolken, es kann dabei örtlich zu Gewittern mit Starkregen kommen, wie der DWD weiter mitteilte.

Die Temperaturen bleiben unverändert. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 31 Grad Celsius, im Bergland um 26, im Hochsauerland um 24 Grad. In der Nacht zum Montag verstärkt sich nach Angaben des DWD dann die Gewitterneigung mit Schauern. Am Tag liegen die Temperaturen weiterhin bei um die 28 Grad. Es kommt immer wieder zu Gewittern, dabei kann es lokal Starkregen geben.