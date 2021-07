Vor Babyklappe gefundener Säugling wird beerdigt

Das Baby, das in der vergangenen Woche tot vor einer Babyklappe in Köln gefunden wurde, wird heute beerdigt. Um 10 Uhr soll es eine Trauerfeier auf dem Kölner Nordfriedhof geben, wie der Sozialdienst katholischer Frauen mitteilte. Der tote Junge war am Montag der vergangenen Woche im Freien vor der Babyklappe vor einem Frauenhaus entdeckt worden. Rechtsmediziner gehen nach der Obduktion davon aus, dass er bei der Geburt noch gelebt hat. Eine Mordkommission ermittelt.