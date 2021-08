Von Münzdieb eingesperrt: 81-Jähriger klettert aus Fenster

Nachdem er von einem Dieb in seinem eigenen Büro zu Hause eingesperrt worden war, ist ein 81 Jahre alter Mann aus dem Fenster geklettert und hat sich so befreit. Der Senior aus Niederkassel habe über ein Online-Portal diverse Silbermünzen zum Kauf angeboten, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Donnerstag habe sich ein Interessent gemeldet, den 81-Jährigen daheim aufgesucht und die Münzen im Wert von mehreren tausend Euro begutachtet. Dabei habe er Handschuhe getragen. Man habe sich auf einen Kaufpreis verständigt, hieß es.

Der 81-Jährige verstaute die 350 Silberunzen in einem Beutel. Als der vermeintliche Käufer um eine weitere Tasche bat und der Senior diese aus einem Schrank holen wollte, wurde er von dem Unbekannten plötzlich in seinem Büroraum eingeschlossen. Um den dreisten Dieb bei seiner Flucht zu beobachten, sei der Rentner dann aus dem Fenster über ein Glasdach in den Garten geklettert. Gleichwohl entkam der Dieb mit seiner Beute im Wert von mehreren tausend Euro.