Von Autotür getroffen: 81-jährige Radfahrerin stirbt

Nachdem sie von einer Autotür eines 71-Jährigen getroffen worden sein soll und stürzte, ist eine 81 Jahre alte Radfahrerin in Köln im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau sei am Freitag in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als sie unmittelbar hinter einer Kreuzung von der Autotür getroffen worden sei. Der 71-Jährige soll am rechten Fahrbahnrand in seinem parkenden Auto gesessen haben, als er die Tür öffnete. Die Seniorin sei zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, ehe sie am Samstagmittag starb. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallgeschehen dauern weiter an.