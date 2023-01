Vom Baustellenfahrzeug erfasst: Arbeiter schwer verletzt

Gummersbach (dpa/lnw)

Ein Arbeiter ist bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Gummersbach schwer verletzt worden. Der 54-Jährige sei von einem Baustellenfahrzeug erfasst und schwer am Bein verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ursache dafür war zunächst unklar.

Von dpa