Vollsperrung der Bahnstrecke in Opladen

So werden den Angaben zufolge Fernverkehrszüge zwischen den Strecken Bonn/Köln nach Berlin, Bonn/Köln nach Hamburg und Köln nach Süddeutschland umgeleitet. Die Stopps in Hagen, Wuppertal und Solingen und teilweise Köln entfallen dabei. Fernverkehrszüge der Strecke Köln–Dresden beginnen und enden bereits in Dortmund.

Im Nahverkehr sind die Züge des RE 7 und der RB 48 - beide National Express - betroffen. Der RE 7 wird ab Wuppertal-Vohwinkel über Düsseldorf Hauptbahnhof nach Neuss umgeleitet. Die Stopps Köln Hbf, Köln Messe/Deutz, Opladen und Solingen entfallen. Wegen anderer Baumaßnahmen fällt die Linie RE 7 zwischen Köln und Neuss aus. Stattdessen gibt es einen Pendelverkehr zwischen Neuss und Krefeld. Die RB 48 wird zwischen Haan-Gruiten und Leverkusen-Manfort durch Busse ersetzt.