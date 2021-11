Volleyball: USC Münster stellt auf 2G-Regel um

Münster (dpa/lnw)

Der USC Münster richtet seine Heimspiele in der Volleyball-Bundesliga der Frauen von sofort an nach der 2G-Regel aus. Wie der Club am Dienstag mitteilte, sind erstmals bei der Partie gegen den VfB Suhl am 4. Dezember nur Geimpfte und Genesene in der Arena zugelassen. Ausgenommen seien Minderjährige sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Virus impfen lassen dürfen und entsprechende Nachweise beziehungsweise einen negativen Test vorlegen könnten.

Von dpa