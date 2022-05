Vize-Regierungschef: Mutmaßlicher Nazi-Anschlag verhindert

Essen (dpa)

Nach Angaben von NRW-Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) ist in Essen ein mutmaßlicher Nazi-Terroranschlag verhindert worden. Das teilte Stamp am Donnerstag via Twitter mit. «Das können wir weder bestätigen noch dementieren wir», sagte eine Polizeisprecherin in Essen. Das NRW-Innenministerium kündigte eine Stellungnahme von Innenminister Herbert Reul (CDU) im Laufe des Tages an.

Von dpa