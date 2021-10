Virologe Hendrik Streeck lobt Hühnersuppe bei Erkältungen

Bonn (dpa)

Der Virologe Hendrik Streeck (44) hält eine Hühnersuppe für eine gute Sache bei Erkältungen. «Eine frische Hühnersuppe hat Vitamin C und Vitamin E, das hat einen positiven Effekt. Zudem regt sie die Schleimbildung im Rachen an. Mit einer größeren Schleimproduktion werden Erreger leichter rausgespült», sagte der Mediziner der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Zudem brauche das Immunsystem bestimmte Bausteine, wenn es sich neu forme. «Die findet es ebenfalls in der Hühnersuppe.»

Von dpa