Vier Weltkriegsbomben in Dortmund unschädlich gemacht

Dortmund (dpa/lnw)

Vier bei Bauarbeiten entdeckte Weltkriegsbomben sind in Dortmund von Spezialisten in kurzer Zeit unschädlich gemacht worden. Drei 250-Kilogramm-Bomben wurden am Donnerstag erfolgreich entschärft und ein 125-Kilogramm-Blindgänger kontrolliert gesprengt, wie die Stadt am Abend mitteilte. Von der Evakuierung waren etwa 300 Anwohner betroffen. Auch Firmengebäude wurden evakuiert.

