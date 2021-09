Vier Verletzte bei Unfall in Plettenberg

Plettenberg (dpa/lnw)

Vier Menschen haben bei einem Unfall vor dem Hestenbergtunnel in Plettenberg (Märkischer Kreis) zum Teil schwerste Verletzungen erlitten. Ein 48-jähriger Autofahrer, der in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, verlor nach Polizeiangaben am Freitagmittag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß am Südportal des Tunnels mit zwei anderen Wagen zusammen.

Von dpa