Vier Verletzte bei Unfall: Darunter Schwangere und Baby

Bei einem Auffahrunfall in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden - darunter eine Schwangere und ein dreieinhalb Monate altes Baby.

Zwei Autos hatten vor einer roten Ampel gehalten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein drittes Auto fuhr auf, weil der Fahrer nach ersten Erkenntnissen sein Navigationsgerät einstellte. Die zwei wartenden Fahrzeuge wurden in der Folge ineinander geschoben. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus.