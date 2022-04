Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf A42

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 42 bei Gelsenkirchen sind am Mittwoch vier Menschen verletzt worden. Ein Auto habe an einem Stauende vier weitere Fahrzeuge ineinander geschoben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Person am Steuer des hinteren Wagens sei in ihrem Auto eingeklemmt worden. In den weiteren beteiligten Autos gebe es drei Verletzte. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

Von dpa