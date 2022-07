Viele Wolken und wenig Sonne in NRW

Essen (dpa/lnw)

Viele Wolken mit kurzen sonnigen Abschnitten prägen das Wetter am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen. Die Maximaltemperaturen liegen dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zwischen 20 und 23 Grad, in den Hochlagen bei 18 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei. Auch in der Nacht auf Donnerstag soll es teilweise bewölkt, aber niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 11 Grad.

Von dpa