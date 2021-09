Viele prominente Gesichter aus NRW in neuem Bundestag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Unter den 155 Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, die in den neuen Bundestag einziehen, sind auch viele prominente Politiker und einige bekannte Quereinsteiger. Manche haben ihren Wahlkreis gewonnen, andere kommen über die Landeslisten ihrer Parteien zum Zuge, wie der Landeswahlleiter am Montag in Düsseldorf nach vorläufigem amtlichen Ergebnis mitteilte.

